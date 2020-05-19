恒指允納入非同權股 阿里美團小米或染藍

恒指昨日又迎來新一輪改變，同股不同權（W股）及第二上市股份（S股）亦獲「染藍」資格。恒指公司收市後發諮詢總結指，來自大中華區域的W股及S股將納入恒指及國指選股範疇，惟此類成份股比重上限為5%，意味着本港三隻W股阿里（9988），美團（3690）及小米（1810），有機會在今年八月恒指季檢時染藍。



恒指公司於今年年初進行有關恒指及國指應否納入W股及S股的諮詢，歷時兩個月，收到來自52間機構共58個回覆。諮詢總結報告指出，在超過九成回覆人士支持下，來自大中華區域的W股及第二上市股份，可被納入至恒指及國指選股範疇。



初期佔比最多5%



鑒於部份人士憂慮W股管理架構特殊，恒指將在起始階段採用審慎原則，把此類成份股的比重上限設定為5%。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指，該比重上限數字有機會發生變化，主要取決於市場發展、成份股表現，以及是否有特別原因使公司作出特別決定等，並無具體調整時間。



報告又指出，恒指公司在評估W股流通股份數目時，所有一股多票的股份，將被視為非流通股份。至於S股，其市值部份只計算在港註冊的股本部份，而且計算流通股份數目時，由存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，將被視為非流通股份。



要成為藍籌股，須經過市值、流通量、行業代表性、財務狀況等考驗，快速納入標準則包括，上市後平均每月市值等同恒指排行榜前五位及前十位，上市時間限制只須3個月及半年。



未評估對波幅影響



被問及W股及S股若出現虧損，會否成為「染藍」考慮因素之一，黃偉雄稱，「恒指並非是機械式操作的指數」，會分析及討論後作最合適轉換。市場關心恒指若加入W股及S股後，或會令其波動性出現變化，黃偉雄坦言，鑒於未到八月考慮加入W股及S股的季檢階段，恒指公司未作出關於此類股份加入恒指影響的模擬，具體是否會令指數波幅增大有待觀察。



