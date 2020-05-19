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眾安旗下虛擬保險開業

2020-05-19 列印
　　眾安在線（6060）旗下虛擬保險公司ZA Insure昨日正式開業，並宣佈推出3款保險產品。該公司首席精算師蔡國榮表示，該公司在成本結構上，有別於傳統保險公司，初期會主力投資於科技研發，但長遠有助降低成本，料公司於7至9年能達至收支平衡。

　　被問到未來會否推出自願醫保計劃（VHIS）的產品，蔡國榮指出，於現階段開業主要集中推出3款產品，未來會繼續與目標客群探討，若市場上有需求，則會考慮推出該等產品。他又指，該公司開業首一個月，現時團隊為約60人，未有定下具體銷售目標，期望先收集意見，並讓客戶有新體驗。

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