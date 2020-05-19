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滙豐Reward+推獎賞錢

2020-05-19 列印
　　滙豐透露，該行信用卡業務3月受疫情影響最大，4月已見反彈。該行去年10月推出Red信用卡，今年首季其網上及超市消費按年錄得雙位數增長。另外，滙豐公佈，其應用程式「Reward+」新增功能，信用卡持有人可免費使用「獎賞錢」兌換飛行里數，每1元「獎賞錢」可換10里數；客戶亦可選擇兌換禮物或禮券。

　　滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，該行應用程式Reward+已錄得70萬人次的下載量，「獎賞錢」去年交易宗數達110萬宗。

　　他稱，今年首季，滙豐信用卡業務每月表現不同，隨著香港經濟活動開始增多，4月業務現反彈。

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