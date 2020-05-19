滙豐Reward+推獎賞錢

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，該行應用程式Reward+已錄得70萬人次的下載量，「獎賞錢」去年交易宗數達110萬宗。
他稱，今年首季，滙豐信用卡業務每月表現不同，隨著香港經濟活動開始增多，4月業務現反彈。
八百億元保就業計劃下周一起接受僱主申請。有勞工界憂慮無良僱主會上下其手，僅保留強積金僱員數目但以平職位取代貴職位，或迫僱員放無薪假，以賺盡政府代支每名員工的九千元薪金。政府昨天公佈罰則，如僱主挪用薪金...
2020-05-19
高雄市長韓國瑜昨日到議會進行定期《施政報告》與被質詢。綜合台媒報道，當報告快結束時，韓國瑜為去年請假三個月以參選總統一事向市民道歉，他強調，儘管請假參選需副市長代勞，但市政團隊對市政關心不間斷，幾乎是一天當兩天用，讓高雄繼續發光發亮。而罷韓團體形容，道歉只是「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」。 據台媒報道指，高雄市長韓國瑜昨日到議會進行《施政報告》與質詢，他表示，目前的首要工作是「市政優先、防疫第一」，又報告了抗疫期間的防疫重點工作和具體事例。及後報告快完結時，他表示「非常非常抱歉」。 罷韓發起人陳冠榮就表示，他反覆的看了又看韓國瑜的道歉，感覺無法抑止的怒火，形容是「渣男的道歉，...
2020-05-19
日本的疫情持續，繼山梨縣政府於上周五決定封閉縣內的富士山登山道，靜岡縣政府昨日亦宣佈，因應新冠疫情影響，從七月十日至九月十日將不開放縣內管理的三條登山道。這意味着富士山將於本年夏季出現史上首次的封山。 根據日媒引述靜岡縣政府表示，由於疫情擴大，無法確保登山者安全，縣政府強烈建議民眾今夏不要登山。縣政府強調，禁止民眾登山的決定並無法律基礎規限，不過縣政府將在登山口設置路障，通往登山口的通道亦將封閉。
2020-05-19
大埔吐露港公路一帶，建有不少低密度住宅，就如位於鹿茵山莊，位置自成一隅，私隱度高。是次走訪該屋苑為一個高層3房單位，實用面積1092方呎，屋內裝潢以白色為主，溫馨雅致，從露台外看，對正吐露港海景。 ...
2020-05-19
新型肺炎疫苗測試數據結果樂觀，以及油價上升，帶動美股顯著上升近800點。杜指早段報24496點，升810點；標普500指數報2955點，升91點；納指報9222點，升208點。 杜瓊斯工業平均...
2020-05-19
拜仁慕尼黑周日在德甲重開首仗順利奏捷，作客2:0輕取柏林聯。為球隊開紀錄的射手羅拔利雲度夫斯基，今季各賽事累積四十球，成為美斯和C朗拿度後，本世紀第三位連續五季至少入四十球的球員，網民亦大讚其入球效率。 憑羅拔仔十二碼開紀錄和後衞班捷文柏華特頭槌建功，拜仁慨贈柏林聯兩蛋，在榜首擁四分優勢。同時，羅拔仔本季各戰線累積四十球，是廿一世紀第三位連續五季入四十球或以上的球員。 網民為羅拔仔平反：「很多人說他只會在實力較遜的對手身上士哥，但他穩定的入球率說明一切。」 第三人連續五季40球 這名波蘭前鋒今季德甲已入了廿六球，差十四球才能追平拜仁前輩轟炸機梅拿的四十球紀錄。教練費...
2020-05-19
德國萊茵河（Rhine River）沿岸地區，除以醉人風光見稱，更以葡萄酒馳名。來到Rhinegau酒區的小鎮呂德斯海姆（Rudersheim），不論在遍布葡萄園的山坡健行賞景，或是到小酒館邊品酒邊傾...
2020-05-19
《星島日報》昨日獨家報道陳凱琳（Grace）再度懷孕，她的老公鄭嘉穎將再為人父，因Grace懷孕未夠3個月，怕BB小器故甚低調，嘉穎與Grace昨未回覆記者查詢，眾圈中好友表示收不到風不知情，唐詩詠昨...
2020-05-19
政府為避免企業倒閉及出現大規模裁員危機，推出八百億元「保就業」計劃，支援僱主發薪，每名僱員上限九千元，引起勞工界擔心有無良僱主出「蠱惑」，袋錢後裁員或以其他方法壓榨僱員。政府昨天作出回應，公佈一條針對違例僱主的罰款方程式，即使如此，僱員必須清楚自己權益，遇到任何剝削，不能啞忍，向工會求助。 政府推出「保就業」計劃，設幾個標準，包括要求申領僱主所聘用僱員人數，不得少於三月三十一日前的強積金戶口數目，目的是以此查核僱主日後會否裁員，但勞工界擔心，即使僱主保留同等數目強積金戶口，但以低薪僱員取代貴員工，從中取得政府薪金資助的差額，而政府亦表明，不會鉅細無遺地調查僱主，以免造成干擾...
2020-05-19
馬會與民政事務局代表早前開會時，告知因季內部分越洋轉播賽事受疫情影響須押後，極可能要延至七月中至八月的香港馬季歇暑期舉行，故此有需要研究在該段期間轉播受注是否可行。民政事務局暫未回覆，但如最終批准，將是馬會首次在馬季歇暑期轉播受注海外賽馬。 馬場浮世繪
2020-05-19