中環IFC外望——WeLab推萬元貸款 加快全民派錢

政府全民派錢一萬元仲有排等，本港金融科技公司WeLab昨日就借勢推出#HKCashDrop，港人可網上申請一萬元貸款，享五個月免息免手續費，只需待政府正式派錢之後將錢償還即可。WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，計劃名額五千至一萬名，但若申請踴躍，會再作調整。他又指，昨日已有不少人申請，且已有人一萬元到手。



龍沛智昨日在傳媒電話會議上強調，該計劃並非出於商業考慮，只係希望港人可提早攞到錢，應付生活所需，為香港人打氣，亦刺激經濟早日復甦。申請手續簡單，三分鐘全網上申請，只需填寫一份申請表，以及預備用作身份及存款驗證嘅身份證明文件同自動櫃員機卡。如果成功批核，申請人指定銀行戶口最快一日內就可收到錢。



還錢都靈活，市民可選擇分期還款，但若到期未有償還，貸款會自動轉為十二個月嘅個人分期貸款，用來抵銷部份營運成本，利息水平將以申請人信貸紀錄釐定。至於資金來源，龍沛智就話，主要來自公司自身資金，股東同員工亦有提供支持。外他又透露，虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）試業狀況如期理想。



馬化騰身體原因請假缺席兩會



全國人大政協會議開幕在即，能出席大會係身份象徵，因此一般人大政協委員，能出席到的，就算幾忙都會出席。此外，兩會亦往往係某些人打破自身安全謠言的最好時機，前年曾經有位地產界大老闆被傳遭雙規，於是馬上在政協大會露臉並交提案，向外間展示自己「安全」及「健在」。



可是今年在兩會就未能見到騰訊集團（700）掌舵人馬化騰，據了解佢已經以身體原因，向中央「請假」，缺席今年兩會。



新冠疫情仍未徹底「斷尾」，各路兩會代表如果要上京，就必須先提前到達，進行隔離。有去過政協嘅代表早前就預計，隔離時間太長，隔離時又唔方便處理工作，令唔少代表萌生「請假」嘅念頭。



不過，雖然今年馬化騰人不到，但政策建議仍然到。佢今年將會向兩會提供七份書面建議，當中涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技等等嘅議題，喺佢連續第八年提交兩會建議，總共超過四十份。



高瞻