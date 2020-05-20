傳美收緊華企上市規則 三大指數回吐 杜指跌390點

外電報道，美國納斯達克市場將收緊赴美上市中國企業的限制，或會透過提高對公司集資要求，令部份中企更難上市。不過，有市場人士指，收緊限制雖令不少中國企業對美股市場望而卻步，但反而令港交所能夠吸納更多新經濟公司。另外，美股昨晚表現偏軟，投資者趁高位出貨，杜指早段曾跌約200點。



外電引述消息人士指，納斯達克在更新上市規則時，不會特別提及中國企業，但相關變動出於市場擔憂部份中國公司缺乏會計透明度，以及沒有披露與內部人士密切聯繫。



早前瑞幸咖啡爆出造數醜聞，成為市場討論中概股缺乏透明度的導火線。據報道指，納斯達克通知瑞幸咖啡必須除牌，瑞幸咖啡回應指，該公司在上周五接獲納斯達克的退市通知，將計劃就此舉行聽證會，在聽證會結果「出爐」前，將維持在納斯達克上市地位。



京東最快六月登港股



納斯達克市場自去年起，已著手調整對中國小型企業的上市限制，試圖遏制該類公司到該市場上市，因該類公司上市後的交易量稀少，大多數股票掌握在少數內部人士手中，因此股票流動性低，難以吸引大型機構投資者，與納斯達克市場初衷不符。



另外，同股不同權及第二上市公司有機會納入恒指，提升中概股回流香港吸引力，據悉在美國上市的京東，將在下周尋求上市聆訊，若通過聆訊，預計將於六月初招股，6月18日上市。



美股方面，經過周一大升後，投資者趁高位出貨，美股昨晚早段回軟，投資者觀望美國財政部長努欽，以及聯儲局主席鮑威爾即將在國會聽證會發表的言論。美股杜指早段曾跌200點，失守24400點，跌幅約0.9%。標普500指數早段跌0.5%；納斯達克指數則靠穩，表現相對強勢。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24206點，跌390點；納斯達克指數收報9185點，跌49點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.80港元，較香港收市價跌0.65港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見432.97港元，較香港收市價升2.97港元。



經濟第三季始改善



據提前公佈的講稿顯示，鮑威爾坦言會讓利率維持接近零，直至經濟重返正軌，他又提到經濟急挫範圍和速度史無前例，但預期經濟於第三和第四季會有改善。



經濟數據方面，美國四月新屋動工大跌30.2%，以年率計為89.1萬間，低於市場預期的92.7萬間。另外，四月建築許可減少20.8%，以年率計為107.4萬間，較市場預期的100萬間為多。