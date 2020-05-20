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史美倫續任港交所主席

2020-05-20 列印
　　香港行政長官已於昨日作出書面批准，再度委任史美倫作為港交所（388）主席，任期約兩年，並且即時生效，直至該公司於2022年舉行的股東周年大會完結後屆滿。

　　政府表示，交易所董事於2020年5月7日董事會會議中，推選史美倫為港交所主席。政府深信在史美倫領導下，交易所會致力進一步提升香港市場質素和競爭力，並鞏固香港作為區內首選集資及風險管理平台的地位。

　　史美倫今年二月獲財政司司長根據《證券及期貨條例》，再度委任為港交所董事會成員，任期約兩年，直至該公司於2022年舉行股東周年大會完結為止。

　　史美倫自2018年5月起擔任港交所主席，至今已有兩年，她曾任中證監副主席、港證監副主席等要職。
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