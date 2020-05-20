WhatsApp派貼士誘散戶 大學生積蓄一鋪清袋

近年在WhatsApp及微訊等平台上，出現不少炒股群組，利用所謂「投資貼士」吸引小投資者進群「賺快錢」，而輕信炒股貼士的散戶，後果必然是成為幕後炒家的「點心」。本報近日接觸到一位剛滿20歲的大學生Timothy，坦言自己當時因輕信投資群組上所謂專家貼士，不足一個月就將所有積蓄一鋪清袋。



Timothy在貼圖群組中收到一條加入WhatsApp群組的連結，大致內容是群內有頂級證券老師教路。在好奇心的驅使下，他加入了一個名為「二期二班：頂級投資探討班」的典型炒股群組。



該炒股群組管理人Lee Sir自稱在港交所（388）身居要職，平時會接觸到港股的內幕資訊。



在Timothy加入群組翌日，Lee Sir就向組員透露自己選中一隻零風險10%回報的「大牛」。不過，組員欲要領取「大牛」訊息，就必須單獨與Lee Sir聯繫，填寫「報名表」。



3月13日，Lee Sir宣布「大牛」原來是博奇環保（2377），推薦買入價為1.19元至1.25元。十五分鐘後，群內成員均蜂擁回覆「已入」，早已心動的Timothy亦不例外，這次他以每股1.19元，購得24000股，合共投資28560元。



小賺千元 放下戒心



博奇環保果然連升兩個交易日，Lee Sir建議大家在1.28元至1.3元掛單止賺，Timothy又以1.28元全數賣出，小賺2160元，便覺得Lee Sir有料到，放下戒心。



3月20日Lee Sir公布要炒的股份竟然是兩日前曾被證監點名股權高度集中的建築股VICON（3878）。今次Lee Sir建議買入價為5.3元至5.4元。Timothy沒多調查，就立即以平均價每股5.28元「All In」14000股，合共投資73920元。



不過，VICON股價在反覆數日後，在3月30日洗倉式跳水86%，當日收市僅剩0.87元。Timothy稱一日之間勁蝕約61740元。







