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疫苗露曙光 恒指漲453點

2020-05-20 列印
　　美國新冠疫苗臨牀研發報佳音，為全球成功抗疫漸露曙光，提振亞太區股市向好，港股顯著走強。恒指高開逾五百點，已重返二萬四關，兼一舉突破10、20及50天線，盤中曾飆617點，高見24552，創一周高位，其後維持約450點的升幅，收造24388，升453點，恒指兩日累漲590點。主板成交額1259億元，為上月17日以來最多。

         港交所（388）受多個利好消息刺激，股價炒高4.08%，收報265.2元，創約三個月高位。僅兩隻恒指成份股昨日下跌，滙控（005）揚3.27%收報39.45元；騰訊（700）漲1.65%收報430元；友邦（1299）走高3.07%收報70.4元；加上港交所，四股已踢高大市219點。

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