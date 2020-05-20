疫情拖累 消費信貸拖數續升

隨着新冠肺炎疫情持續放緩，政府的「限聚令」有鬆動空間，這也是各界陸續恢復正常活動所渴求的，但新冠病毒是隱形敵人，無人能夠知道它何時捲土重來，所以各個界別必須保持抗疫防疫的決心，就算是宗教活動，也要暫時減少信眾過度聚集，以免再爆發嚴重的宗教群組疫情。 昨天港府公佈一系列放寬「限聚令」的安排，包括維持八人上限的公眾聚集，但宗教活動則獲得豁免，容許崇拜地點容納座位人數的一半，但不可以供應飲食，屬宗教禮儀一部份的食物或飲品除外。 由於各宗教的崇拜活動，一般都人多，而各種儀式，包括集體祈禱、誦經、唱詠等，互動較多，人與人接觸在所難免，較易出現交叉感染，北角福慧精社早前便曾爆疫情，是本...

2020-05-20