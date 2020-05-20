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疫情拖累 消費信貸拖數續升

2020-05-20 列印
　　新冠肺炎疫情衝擊信貸市場。環聯調查顯示，本港今年首季多數主要消費者信貸類別的應繳款項結欠均按年下降，其中汽車貸款錄得最大跌幅，為-14.4%。但信用卡貸款和按揭貸款就分別按年增長11.5％和9.6%。

  季內，本港消費者逾期還款率持續上升，無抵押循環貸款、無抵押私人貸款及銀行信用卡按年分別上升19個、12個及10個基點，至0.57%、0.49%及0.26%。在這三個類別中，1995年及以後出生的Z世代消費者，在過去兩季的逾期還款率按年增長最高。但環聯表示，香港的整體逾期還款率，按全球標準而言，仍處於非常低的水平。







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