巴士乘客大減礙收入 載通預警半年賺轉蝕

疫情削弱各行各業盈利，公用運輸企業亦受衝擊。九巴母公司載通（062）昨日發盈警，預計公司2020年上半年將由盈轉虧，而去年同期錄得股東應佔盈利3.02億元。該公司解釋，預期虧損主要歸因於新冠肺炎疫情爆發，導致巴士乘客量大減，以及集團專營和非專營巴士業務的收入下降。







載通表示，新冠肺炎疫情下，香港政府相應實施的抗疫措施，包括停學、嚴格的邊境控制措施及在家辦公安排，巴士乘客量大幅減少，集團專營和非專營巴士業務的收入下降。該公司又指，疫情爆發對集團位於中國內地的運輸業務表現，亦產生不利影響，而恢復的時間和程度仍無法確定。



載通上一次發盈警須追溯至2011年，主要因國際燃油價格高企，對經營公司核心專營公共巴士業務造成重大不利的衝擊，導致全年盈利按年下跌72%至2.424億元。九巴發言人上月曾表示，新冠肺炎疫情持續，市民對巴士服務需求在過去幾個月一直維持在低水平，隨著更多防疫措施推出，最近兩周客量需求進一步下跌，比正常客量大減四成。另外，九巴及龍運發言人早前曾表示，兩巴今年無計劃申請加價。



兩巴今年無計劃申加價



載通指出，為應對疫情爆發帶來的不利影響，集團已採取多項成本控制措施以減輕財務影響，而集團的整體財務狀況保持穩健。此外，香港政府推出一系列紓困措施，為客運業提供財政支持，這將為集團於2020年下半年的發展提供動力。



中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城認為，於現時市況下，運輸企業錄得虧蝕屬正常，由於學生等客量大跌，加上旗下經營中港線業務，亦受到「封城」等措施所影響，但相信於現時市況下，巴士加價的機會較少。息率方面，他又提到，近期出現「減息潮」，投資者未來可留意公司會否因轉虧而減少派息，若減少派息，料短期而言對股價會有壓力。







