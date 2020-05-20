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移卡今招股最多籌16億

2020-05-20 列印
　　內地支付平台移卡（9923）今日起招股，全球發售9872.4萬股，每股招股價12.64至16.64元，最高集資額近16.43億元，每手400股，入場費6723.1元，預計下周一（25日）截止招股，6月1日掛牌。

        據招股文件顯示，該公司計畫把集資所得的20%用於中國及海外市場實施銷售和營銷計畫，35%將用作拓展技術驅動的商業服務產品，35%用作增強研究和技術能力，10%用作營運開支和其他一般企業用途。

  移卡是次招股將引入其股東之一的Recruit Holdings作為基石投資者，合共認購5000萬美元（折合約3.9億港元）。中信里昂、野村以及農銀國際為聯席保薦人。

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