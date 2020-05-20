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新股擬定價次日可掛牌

2020-05-20 列印
　　港交所(388)於上年底研究簡化新股結算周期，擬將現行新股定價日後5天上市的「T+5」制度，縮減為「T+1」，即定價日的次日即可掛牌，並爭取今年第四季度生效。昨日又有新進展，多位證券界人士均向本報確認，港交所將於本周開始與券商逐個會面討論相關事宜。若與會者沒有太大異議，料會於未來數周諮詢市場意見。

        知情人士透露，已收到港交所有關新股結算周期討論的邀請函，會議將就縮短新股結算周期的背景、擬運行的模式、實現的益處及實行的時間表等方面展開討論。交易所與業界的討論將於本周開始，若進行順利，未來數周將出台諮詢文件。

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