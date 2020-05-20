中環IFC外望——被指「出術」谷交易 TNG︰完全虛構

近日媒體報道，儲值支付工具TNG要求員工多次透過信用卡充值TNG錢包，以誇大交易量及賺取服務費。TNG集團財務顧問許家驊回應記者查詢時否認有關報道，並指相關報道屬「虛構」；又稱該公司絕不歡迎如此做法，且已報案並採取措施。



有媒體引述消息人士報道，TNG內部「信用卡增值套現」佔交易額頗大；公司創辦人兼行政總裁江慶恩更曾要求員工仿效，透過信用卡增值後，再利用「轉數快」將資金調回信用卡戶口，重複操作以賺取回贈，又可增加公司交易額及賺取服務費。



許家驊表示，該公司2月已留意到有用戶採取此種方法賺取積分，隨後就向包括海關及警察在內的相關機構報備，以調查此類行為是否違規；至3月時發現相關操作數量略有失控，因此採取限制每日信用卡增值次數等方式遏制，「如果我哋歡迎佢哋咁樣做，就唔會限制」。他又指，該公司本月初進行例行檢查時，發現有員工於4月中下旬「參與遊戲」，由於構成利益衝突，且未向該公司申報，違反公司內部守則，因此解僱4名員工。



許家驊表示，昨日已向警方及廉政公署報案，現時進入調查程序；公司亦不停檢討監管及內部控制系統。



領展改革街市新形象



領展為改善傳統街市亂象，除了把街市重新裝修外，在燈光、通風、空間、貨物管理、物流等方面都作出改革，令街市環境更舒適，可以優化用家體驗。領展為紀念上市十五周年，特別製作一本講述領展街市革新的刊物「Growing Brighter—The Bold New Spirit of Hong Kong's Fresh Markets」，書中更有多位領展管理層包括主席聶雅倫、行政總裁王國龍都登場，同街市商戶交流，聶雅倫仲拿起一隻乾墨魚同雜貨店老闆交談，佢話走進街市可以看到不同階層的人；王國龍就同生果檔老闆娘傾偈，佢話街市係社區重要一環，要令街市充滿活力。



領展為慶祝這本特刊出版，仲炮製咗一個別出心裁嘅蔬菜盒送予友好及相關團體，內裏係一些街市常見的蔬菜如紅蘿蔔、茄子、青椒及露筍等，夠晒貼地。



高瞻