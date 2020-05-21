病毒研究再有好消息 零售銷情佳 美股飆369點

在肺炎疫情之下，美國部份零售股的銷情仍然理想，加上新型冠狀病毒研究再有好消息，市場情緒轉趨樂觀。美股杜指早段升348點，見24555點，升幅為1.4%。標普指數早段升1.6%，納斯達克指數升1.7%。港股夜期亦抽高80點，見24521點，高水121點。



美國零售公司Lowe以及Target均表示同店銷售理想，減輕投資者對肺炎疫情的憂慮。



外電報道，英國發行當地歷來第一批負利率債券。該批2023年到期的國債，涉及金額為37.5億英鎊，孳息為負0.003%。雖然債券買家還要付利息，但認購反應仍然不俗，超額認購逾兩倍。德國、日本早前亦以負利率出售國債，但以英國來說，卻是首次進行。



儲局指疫情帶來風險



另外，美國聯儲局公開市場委員會周三公佈最近一次議息會議紀要。上月底會議的紀要稱，新冠肺炎大流行的影響「對中期經濟活動帶來了極大的不明朗和相當大的風險」。美聯儲官員上月開始考慮如何傳達他們的計劃，以適時採取措施如購買美國國債等，以刺激經濟復甦。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24575點，升369點；納斯達克指數收報9375點，升190點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.03港元，較香港收市價升0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見437.34港元，較香港收市價跌2.66港元。



此外，美國有研究人員宣佈，兩項對猴子的研究，證明感染新冠病毒康復後可產生避免再次感染的免疫力，預示目前正在研發的新冠疫苗或將取得成功。



研究人員使用六種原型疫苗在25隻猴子身上進行試驗，看看產生的抗體是否具有保護作用。8隻接種了疫苗的動物完全受到保護。不過，研究並未證明人類會產生免疫力，也未證明免疫力可持續多長。



油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報33.33美元，升0.83美元或2.55%；倫敦布蘭特期油報36美元，升1.35美元或3.9%。



因應疫情延遲超過兩個月舉行的中國「兩會」召開在即，市場靜待新政策出台，港股反覆靠穩，早段先升126點，至24514全日高位，其後掉頭回落，倒跌72點，至24315低位，收報24399，微揚11點，連升三日，成交縮至1016億元。



兩會召開在即 港股三連升



部份軟件股及醫藥股表現省鏡，獲熱錢追捧，投資者繼續炒股不炒市。全國政協會議定於周四揭幕，十三屆全國人大會議則在周五召開。全國兩會舉行前夕，內地股市略作回吐。



網易傳最快下月來港第二上市，軟件股落鑊熱炒，赤子城（9911）抽高19.63%收報1.95元；中手游（302）飆19.17%收報2.86元。



