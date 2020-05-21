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澳門推復甦大計 濠賭股升

2020-05-21 列印
        疫情漸見放緩下，市場憧憬澳門旅遊業復甦。澳門持續零確診，當地旅遊局擬推出三階段旅遊復甦計劃，加上美高梅中國（2282）控股股東MGM計劃重開位於美國的度假區。受該等消息影響，該股昨日曾漲9.9%，其後收報9.65元，升3.5%。

        澳門旅遊局公佈，計劃將分三個階段進行旅遊復甦計劃。當中，第一階段啟動支持澳門本地業界及海內外預熱宣傳計劃；第二階段將根據疫情的發展，在部份地區的出入境政策恢復後展開宣傳工作，向過夜旅客提供免費半天遊；第三階段視國際市場的恢復情況制定復甦預案，重點推出航空、海陸等交通網絡優惠。

  除了進行三個階段的旅遊復甦計劃，目前亦正與旅遊業界溝通，構思澳門和橫琴遊，以提振經濟。

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