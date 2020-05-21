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新股熱港元逼近7.75 移卡首天孖展逾210億

2020-05-21 列印
　　新股認購漸見熾熱，資金流入香港，港元亦轉強，昨日再度逼近7.75強方兌換保證。昨日三隻正招股的新股中，騰訊（700）概念股移卡（9923）首日即來勢洶洶，綜合13間券商數據，移卡孖展認購額逾210億元，超購逾130倍。外電報道，美國上市的中概股－網易，最快於下月在港第二上市，擬籌資10億至20億美元（約77.5億至155億港元）。

　　內地支付平台移卡孖展認購熱烈，孖展認購額高達214.85億元，按公開集資額1.64億元計，超購130.78倍。單是輝立就已錄得125億元孖展額，信誠、耀才及富途分別錄得28億、20億及17.47億元。移卡每手400股，入場費約6723.1元，預計下周一截止認購。

網易傳下月上市

  一次性衛生用品生產機器製造商海納智能設備（1645）今日開始招股，消息指該股已獲「鋪王」鄧成波入飛認購。綜合本港證券商，海納智能首日孖展額達5.81億元，超購32.43倍。屬次日招股的蜆壳電業（2381）已錄得9540萬元孖展，超購7.63倍。

  外媒報道，網易最快6月在香港第二上市，集資10億至20億美元。內地第二大電商京東暫時計劃於6月5日或8日建簿，惟尚未決定最終日期，而網易與京東的第二上市大計將相差一周至兩周。

  港匯近期多於7.751附近水平波動，但昨日就一路轉強，高見7.7501，再度逼近7.75強方兌換保證；截至昨晚8時，報7.7502。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，現時港息多受IPO、半年結等短期因素影響，若新股上市帶動市場對資金需求，令港息抽升，套息活動可能繼續影響港匯水平。

  且現時銀行體系總結餘仍不算高，未來港匯仍有機會觸發7.75，令金管局入市。金管局早前已六度入市，共向市場注入約207.08億港元；現時銀行體系總結餘約947億元。



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