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中移動5G套餐客戶增1202萬

2020-05-21 列印
　　疫情下，內地電訊營運商客戶增長情況打破以往穩步增長的態勢。中國移動（941）昨日公佈4月份營運數據，當月淨增客戶數較三月份下跌近9成，至43.2萬戶。不過，5G套餐客戶數環比增長1202.2萬戶，4G客戶數亦環比增長177.2萬戶，客戶總數亦上升至逾9.467億戶。

        據了解，4月份是內地傳統淡靜月，基本上客已較少，加上不少原本使用2G或3G套餐的用戶流失，或轉用4G或5G套餐，再加上，在疫情下，實體店舖仍然處於有限運作，亦減少推廣宣傳，因此即使4G及5G的客戶數均有不少增長，因此令整體淨增數目偏低。而三月份客戶淨增數目超過400萬戶，主因內地開始復工，不少用戶重回工作省市時，在當地開辦新電話卡，令三月份淨增用戶數「反彈」。

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