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五虛銀沙盒試業 金管︰無意催開業

2020-05-21 列印
　　本港8間獲牌的虛擬銀行中，1家已正式開業，另有5家正進行沙盒試業。金管局高級助理總裁劉應彬昨表示，仍有2家正在籌備中，但進度良好，相信進入沙盒測試不需要太長時間；他又指，穩步前行好過操之過急，金管局不會就開業時間設限。

  劉應彬續稱，虛擬銀行開業需要準備穩妥，符合監管要求，亦有虛銀自身的業務考慮，相信它們正穩步前行。至於已經開業的眾安銀行，他就指，新服務提供者進入市場需要吸客屬正常，虛銀加入市場後的存款競爭在預期之內，影響不大，近期存款利率下調，主要受大環境影響。

  在開放API方面，劉應彬透露，第三、四階段API正在籌備中，由於涉及客戶個人資料，會相對複雜，金管局亦較為審慎；希望今年可有準則出來，明年考慮如何推行。

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