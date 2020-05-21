小米季賺22億減30% 內地銷售恢復正常

小米集團（1810）首季股東應佔純利達21.6億元（人民幣，下同），按年下跌30.8%，集團總裁以及代理首席財務官王翔表示，在中國市場中，雖然智能手機及電視的銷量在二月份出現下滑，但相信上述產品已經成為消費者的「剛需」產品，由二月中旬起相關需求已經出現反彈，目前中國市場的需求已經恢復至正常水平。



小米昨公佈今年首季度業績，期內經調整淨利潤達23.01億元，按年增長10.56%，收入達497.02億元，按年增長13.59%，期內毛利達75.59億元，按年增長44.92%，毛利率亦同比上升3.3個百分點至15.2%。



海外市場漸恢復



雖然中國市場的銷售已經逐漸恢復正常，但第二季度疫情在境外爆發，導致很多國家採取不同的封鎖及限制措施進行防疫，小米在境外市場的收入在第二季受到影響。王翔在業績會議上透露，今年第二季度境外市場方面的銷售會帶來影響，在印度市場中，受封國措施影響，小米由三月下旬起，需要關閉當地線下以及線上的所有銷售渠道，令四月份的銷售處於停頓狀態。不過，兩周前當地市場已經逐漸恢復運作，目前在印度市場的手機激活數量已經恢復至原有水平的60%。而在同樣受疫情影響的歐洲市場中，目前智能手機激活數亦已經恢復至原有水平的90%。



另外，今年首季度小米在境外市場的收入達到248億元，同比增長47.8%，佔總收入的50%，首次境外收入貢獻佔比達至一半。王翔表示，小米在全球主要地區的智能手機出貨量呈現上升勢頭，根據調查機構數據現時，小米在歐洲市場的智能手機出貨量同比增長58.3%，而在拉丁美洲及非洲地區則同比增長236.1%以及284.9%，相信境外業務仍然有非常強勁的增長空間。在互聯網業務方面，首季度收入達59億元人民幣，同比增長38.6%。



