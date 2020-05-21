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受惠居家工作 聯想多賺12%

2020-05-21 列印
　　聯想集團（992）公佈截全年業績，全年純利增長11.53%，集團董事局主席兼CEO楊元慶指出，疫情令居家工作或網上學習成為主流的工作或學習模式之一，預計將帶動消費者使用個人電腦的總時長增加25%至30%，因此相信個人電腦以及智能設備的增長，不只是反應短期成績，而將成為消費者的長期需求。聯想集團昨日公佈全年股東應佔純利為6.65億美元，按年上升11.53%，期內收入達507.16億美元，按年下跌0.63%，每股基本盈利為5.58美仙，對比上個財年為5.01美仙，每股派發末期息21.5港仙，對比去年少0.3港仙。

        惟今年第一季度的股東應佔純利按年下跌63.56%，至4300萬美元，業績下降主要是基於新冠肺炎的影響。

　　

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