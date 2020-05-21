  • 2020年5月21日 星期四
  • 26º
  • 94%
熱門： 將軍澳銅芯口罩新冠肺炎梨木樹邨至尊假期

日報新聞 > 財經

諾華誠信：港破產率料升六成

2020-05-21 列印
　　疫情重創本港經濟，Nova Credit（諾華誠信）指未來12個月的預期破產率將較去年大升60%，至0.24%，破產人數達約1.3萬人。該公司早前推出破產風險壓力評分服務，評估客戶的破產機率，助銀行減低錯判中高風險客戶，讓具還款能人的中高風險客戶仍可獲銀行貸款。對於銀行公會擬就引入多於一家個人信貸資料服務機構招標，諾華誠信行政總裁何佳意稱，公司已準備就緒。

　　何佳意預計，各類貸款的違約比率將持續增加，若銀行沿用一貫的風險管理分析及組合管理的做法，或會一刀切收緊信貸審批，而令本具還款能力的好客都未能借到應急錢。有見及此，諾華推出了破產風險壓力評分服務，在傳統風險評估模型注入經濟因素，得出一個評分，顯示客戶破產機率的大小。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd