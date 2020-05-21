中環IFC外望——平醫為炒主席解畫 稱其職責未達預期

平安好醫生（1833）創始人、董事局主席及首席執行官王濤（見圖）上周突遭免職，該公司周二（19日）晚間罕見再發「補充公告」指，免去王濤董事局主席等職務是由於「王濤履行管理職責未達到董事局預期」。平安好醫生股價昨日回升5.15%，收報106.2元。



公告還稱，王濤接受董事局決議，確認與董事局並無意見分歧，並承諾後續會積極配合公司進行慣常性的離任審計。此次管理層的變動預計不會影響公司正常經營及管理。



包括「被免職」的王濤在內，平安好醫生主要管理層均來自「阿里系」，有報道指平安好醫生正「去阿里化」。據內媒財新報道，平安好醫生公司董秘，首席運營官、首席產品官、首席技術官等「阿里系」管理層亦被全部免職，由平安集團（2318）指派的新管理層已到崗接任。



平安好醫生上周五（15日）晚公佈，由於王濤個人原因，董事局決定自當日起，免去其董事局主席、執行董事、首席執行官職務。王濤16日凌晨在微信社交平台發文稱「經本人提出，董事局批准，我將不再擔任平安好醫生董事長和CEO職務。」接下來他希望「多花些時間陪伴家人，多交交朋友。」



李家傑坐輪椅上京 小超發燒缺席兩會



於新冠肺炎疫情下，兩會將於今明兩日召開，不過臨開會前，不少人因身體抱恙，無奈要告假未能出席，但恒地（012）聯席主席李家傑，就負傷坐輪椅都要出席開會。



事緣今年因防疫問題，政協委員禁止帶助手赴京開會，李家傑日前單人匹馬經深圳上北京時，自己搬行李時發生意外摔倒，導致腳掌有點骨折，但聽講不太嚴重，唔使做手術，亦已經唔痛，但就要坐輪椅免一傷再傷。大會亦已安排最好的醫生，幫手治理及悉心照顧。



另一邊廂，繼騰訊（700）主席馬化騰因身體原因請假外，早前出席股東會已多番咳嗽的長和（001）主席「小超」李澤鉅，亦因發燒未能順利登機前往北京。據聞，小超最近亦因為身體抱恙並沒有返工。在疫情之下，人人都以身體健康為先，「小超」唔出席雖然可惜，但顧己及人係負責任做法。



高瞻