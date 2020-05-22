勢爆中概股回歸潮 監督中企法案通過 阿里百度恐退市

繼納斯達克規定中資企業招股須至少集資2500萬美元等規定後，美參議院昨日通過一項被指針對中國的法案，要求企業證明自身不受外國政府控制，此舉或令阿里巴巴（9988）及百度等中概股陷入退市困局。分析預期，或會令中概股認真審視回歸A股或來港上市。



美國參議院昨日以壓倒性票數通過一項新法案，內容包括，若在美上市的外企不能證明其未受到外國政府控制，或美國上市公司會計監督委員會連續三年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司將有可能被強制除牌。儘管該法案適用所有外國公司，但被指主要是為針對華資企業而設。



受消息拖累，阿里昨日跌2.27%，收報206.2元。



據外電報道，在過去20年間，前後有700餘家在美上市的中資企業，大多以涉及國家安全為由，拒絕向美國證券交易委員會及PCAOB提交財務數據。不過，2013年中美政府曾簽署一項備忘錄，豁免中國公司向美國提交審計文件。



恒指ADR挫472點



美國逐步收緊中資公司上市限制，分析預期將導致中概股加速回港第二上市。內地互聯網巨頭百度董事長李彥宏昨指出，公司關注美國從政府層面，不斷收緊對中概股企業的管制。百度內部也在不斷研討應對方法，當中包括在香港等地第二上市。



他認為，優質的公司上市選擇地並不局限於美國，故不擔心美國政府的打壓會對公司業務產生不可挽回的影響。



中美貿關係緊張，美股周四早段反覆偏軟，杜指曾跌205點，見24370點，標普指數以及納指，早段曾分別跌1.11%及1.29%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24474點，跌101點；納斯達克指數收報9284點，跌90點。滙控（005）美國預託證券價格曾見37.77港元，較香港收市價跌0.73港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見425.90港元，較香港收市價跌7.50港元；港股ADR折合恒指報23808點，跌472點。