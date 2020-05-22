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聯儲記錄︰維持近零息至復甦

2020-05-22 列印
        市場愈來愈關注美國出現負利率的機會。美國聯儲局4月會議記錄顯示，聯儲局決定把利率維持貼近零息水平，直至美國經濟有復甦跡象。與會委員擔憂疫情會對中期經濟前景構成重大風險，金融穩定的風險亦增加；或須進一步採取行動。

        聯儲局4月會議記錄顯示，會上未有討論負利率問題。委員表示，應透過具體的量化目標，明確前瞻指引，如失業率或通脹達至一定水平後，聯儲局才會考慮加息。

        儲局記錄顯示，很多委員認為短中期內爆發第二輪疫情的可能性大。因為，局方於未來一段時間內或採取非常規措施支持經濟，若經濟持續低迷，則可能需要更大規模的財政政策。委員提到，疫情會對中期經濟前景構成重大風險。
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