兩會揭幕強勢股回調 生科股挫康希諾瀉13%

多隻近期當炒的生物科技股，昨日先升後倒跌，康希諾昨日曾創新高，高見285.8元，升16.2%，但收市卻倒跌13%，報214元，高低位相差達25%。同樣曾創新高的康寧傑瑞（9966）與康方生物（9926），收市分別倒跌7.6%和8.4%。
部份醫藥股走高，中證監已同意君實生物（1877）A股發行並於科創板上市的註冊申請，君實生物股價創新高，收升2.39%，報45元；維亞生物（1873）就收購朗華製藥支付按金，股價再創新高，炒高7.49%，收報7.61元。
堡獅龍狂飆99%
此外，藥明生物（2269）不足半年內第三次遭控股股東減持，以每股127.18元配股，持股減至26.89%，並不再成為控股股東，股價下滑0.52%，收報133元，成交金額102.38億元，為成交額最多的個股。
上周獲非凡中國收購控股權的堡獅龍，股價狂飆98.8%，收報0.495元，較非凡中國的4.3仙收購價，大升超過十倍。
另一方面，長實集團（1113）表示，李嘉誠（環球）基金會於本月15日至20日期間，以平均價每股46.9至47.8元，購入長實集團共808.9萬股，涉及資金約3.8億元。
因此長和系創辦人李嘉誠在長實集團的持股量，由34.7%增至34.92%，至於長實集團主席李澤鉅的持股量，則由34.77%增至34.99%。