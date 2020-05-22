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東亞卡數撇帳微增 零售貸款料放緩

2020-05-22 列印
　　新冠肺炎疫情肆虐，市場關注信用質素。東亞銀行總經理兼個人銀行處主管黃妮妞表示，該行信用卡撇帳率略有增加，但仍然維持低水平。她指，疫情對該行零售銀行生意影響不大，零售資產質素保持平穩，與市場相若，整體情況可控，該行亦有一系列的監控措施；預計今年零售貸款增速將放緩。

　　黃妮妞續稱，信用卡方面，今年首季實體商店交易量按年上升12%，網上交易量則較去年同期上漲近3成；網上交易中，保險、超市消費等錄得較為顯著的增長。

        東亞銀行表示，去年顯卓理財新客戶按年升逾5成，今年首季財富管理交易按年升45%；該行流動應用程式用戶去年按年升37%，今年首季手機財富管理的使用量按年升5成。

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