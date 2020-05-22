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金沙兩年擲175億 疫市改建倫敦人

2020-05-22 列印
　　疫情下各行業均受衝擊，澳門博彩旅遊業更是首當其衝。金沙中國（1928）總裁王英偉指出，雖然現時市場較為淡靜，但集團的新項目投資並沒有暫停，旗下倫敦人項目正在改建，預料今明兩年總投資額達175億（澳門元，下同），為旅客長遠繼續訪澳作好準備。

　　據澳門傳媒報道指，王英偉表示，新冠肺炎疫情下，各行各業均受衝擊，當中以旅遊業的影響為最大，集團的人流和業績於2月至今幾乎停頓；雖然賭場及商鋪均開門營業，但基本生意額偏低，最低潮時期的旅客量為不足平日的10%。

　　報道指，對於金沙旗下新的倫敦人項目，他認為，現時酒店入住率較低，現作改建工程能對酒店住客的影響減到最低，項目全幢酒店達590多間客房，並將於第二季完成；倫敦人的御園，擁有390多間套房服務酒店，亦於年底完工。

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