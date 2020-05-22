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開拓上限20.15元定價 暗盤價升逾1.7%

2020-05-22 列印
■生科股開拓藥業中籤率為10%。
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　　今日再有生科股上市。未有盈利的生科股開拓藥業（9939）昨日公佈招股結果，以招股價上限20.15元定價，公開發售部份錄得超額認購550.32倍。

　　1手（500股）中籤率為10%，認購90手（45000股）可穩中1手，開拓藥業昨日暗盤價介於20.5元至25元，較招股價20.15元，升約1.7%至24%。不計手續費，一手帳面最多賺2425元。移卡（9923）進入次日招股，孖展認購額增至350億元，超購逾213倍。

移卡次日孖展增至350億

        招股結果顯示，開拓藥業招股價為20.15元，合共集資17.475億元。該股香港公開發售部份，合共接獲約19.43萬份申請，超額認購約551.32倍，已啟動回撥機制佔比增至50%，而國際發售部份亦已獲得大幅超額認購。雖然該股吸引力不如沛嘉醫療及康方生物（9926），但仍接獲195張頂頭槌飛，每張斬獲25500股。

        生科股昨日集體跳水，影響上市前夕的開拓藥業暗盤價不如預期。

  綜合本港三家暗盤交易場，開拓藥業昨日暗盤價介於20.5元至25元，分別較招股價20.15元，升約1.7%至24%。若不計手續費，一手帳面最多賺2425元。

        騰訊（700）概念股移卡，孖展繼續向上，綜合本港13家證券商，兩日已錄得認購額逾350億元，超購逾213倍。同期招股的海納智能設備（1645）孖展則有16.8億元，超購近97倍，該股昨日傳再有兩名恒安國際（1044）的高級管理層入飛。



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