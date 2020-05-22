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內地餐飲生意四月跌四成

2020-05-22 列印
　　隨着內地疫情緩和，食肆亦陸續恢復營業。星展銀行香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示，中國餐飲業銷售年初至4月按年下跌41%，認為復甦的進度要視乎疫情未來的發展，料最快明年才會回復正常，而現時餐飲行業開舖的步伐會減慢，但估計下半年會有較多品牌陸續開舖，長遠仍看好內地餐飲市場的發展。

　　許思敏指出，內地餐飲行業於今年第一季的表現較差，但隨著疫情逐步緩和，第二季的表現開始有所好轉，而第三、四季雖為餐飲行業的傳統旺季，但料下半年會錄得輕微跌幅。她又提到，於2018年的內地餐飲人均消費每年達到約500美元，數字遠低於其他發達國家的水平，相信增長其空間仍較大。

　　

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