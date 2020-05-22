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按證特惠貸款批出49億

2020-05-22 列印
　　為協助中小企渡難關，按揭證券公司於4月20日正式推出「百分百擔保特惠貸款」計畫，截至上周五，累計批出2325宗申請，涉及總貸款約49.28億元。

  據按證的統計數據顯示，截至5月15日，即「百分百擔保特惠貸款」計劃推出不足一個月，累計接獲2575宗申請，獲批准的申請則有2325宗，較5月8日的數字分別增加1084宗及1013宗，換言之只是一周時間便分別大增73%及77%。

         截至5月15日接獲申請涉及總貸款約54.18億元，較5月8日增加64%；獲批申請涉及總貸款則增68%至約49.28億元。

        

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