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傳網易京東下月回港上市

2020-05-23 列印
　　美國收緊中資上市公司限制，中概股回流成風。市傳互聯網公司網易將於下月11日在港掛牌，計劃集資10至20億美元（約77.6億至155.1億港元）。內地第二大電商京東亦暫定於下月5日或8日建簿，於18日掛牌交易。

　　港股昨日大瀉，昨日掛牌的開拓藥業-B（9939）生不逢時，以招股價20.15元平開，其後一度跌穿招股價，及後見承托，高見22.95元，較招股價高近14%，收報21.5元，升6.7%，每手500股帳面僅賺675元。

　　支付服務供應商移卡（9923）以及海納智能設備（1645）均在昨日截止孖展認購，受市況影響，兩者在多間券商中均出現抽飛情況。

開拓藥業首掛升6.7%

  移卡孖展認購金額達366.77億元，超購223.26倍。海納智能孖展認購金額則為17.63億元，超購101.35倍。

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