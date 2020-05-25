中美角力恒指或下試二萬二關 港股本周料易跌難升

全國人大審議「港區國安法」，引發英美及歐洲多國批評，市場憂慮情緒蔓延，上周五恒指急挫1349點，盡失所有主要平均線及二萬三關口。雖然政治因素籠罩大市，惟恒指夜期反升96點，ADR港股比例指數則跌140點。市場人士分析，上周急瀉市場反應過敏，相信今日有機會小幅回升，但長線仍是「易跌難升」，支持位在22500至22800點之間。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，上周五港股急挫逾千點，初步出現拋售壓力，料恒指今日走勢穩定，或會窄幅上落。他建議，投資者宜留意未來美國對「港版國安法」回應，屆時中方又會否反擊，從而令本土因素升級為中美衝突。



專家籲勿胡亂撈底



溫傑續指，未來一周港股「易跌難升」，恒指初步支持位為22600點，若跌穿此位或下試二萬二關。另外，早前經濟數據及環球疫情等利淡消息，繼續籠罩大市，市場不明朗因素增加，散戶投資者應小心為重，不建議貿然撈底。



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興稱，上周五跌市源於國安法帶來的不明朗因素，雖然政治因素對港股有短暫困擾，但港股不止是反映香港因素，而且長遠「港版國安法」對股市影響不大，市場反應過敏，故經周末兩日市場冷靜下來後，周一大市會有所緩和，有機會小幅回升。



鄧聲興預料，未來一周仍是震盪市為主，原本23800至25000點的區間，由於政治因素影響，或須下調到22800至24800點，向上25000點阻力較大，向下22500至22800點應見支持，若大市跌到此支持位，投資者可考慮入市撈底。



金融優越投資服務部顧問黎永良表示，政治市令港股反覆，不排除有心人士利用大市上下其手，製造謠言令自己得益，相信若港股繼續向下，中央或會因不想國安法推出令投資者恐慌，而出手干預。他預計，短期內大市搖擺不定，若繼續狂跌，不妨入手優質股部署長線，如5G概念、高科技及網絡平台相關股等，地產、零售、航空旅遊股份短期仍受壓，不宜沾手。



美股今假期休市



此外，兩會將於本周落幕，今日為美國陣亡將士紀念日，美股休市一日。美團（3690）首季業績亦於今日出爐，鄧聲興認為受新冠肺炎疫情影響，美團首季業績未必太好，但隨著酒店旅遊業復甦，前景仍然樂觀。另外，部份經濟數據將於本周發表，包括今日公佈的香港四月進出口數據，周二的美國四月新屋銷售數據等。



