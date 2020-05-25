疫情打擊保險銷售 花旗望提升滲透率

疫情爆發令面對面銷售保險受阻，花旗香港保險業務主管何文俊坦言，該行首季保險業務因而受影響，拖累上半年表現，故該行今後將加快上客速度及提升保險滲透率，冀下半年年化新保費，可較上半年倍增。



何文俊表示，香港人壽及醫療保險市場滲透率僅15%，市場空間仍然很大。花旗首季持有保單的客戶人數，按年上升15%。然而在疫情下，銀行無法面對面銷售保險，加上期間缺少海外客戶，均影響該行首季保險業務。他指出，該行將「專注如何重拾增長，走出這個困難環境」。



望下半年新保費倍增



在4月新推保單融資後，該月錄得的年化新保費顯著反彈，按月增近20%。他希望下半年的年化新保費，較上半年翻一番，惟料全年年化新保費將會持平。他對未來業務前景審慎樂觀，並將透過產品、提升數碼化，以及在分行配置不同資源等，冀能改善上客速度及提高滲透率。



在數碼化方面，該行於5月初以沙盒形式試推「保險虛擬會客室」，可透過視像銷售所有保險產品。該行已向客戶發出雙向方式短訊作邀請，結果短短兩日接獲超過100個客戶表示，對此項視像遙距投保服務感興趣，客戶經理亦陸續聯絡他們作跟進。目前「保險虛擬會客室」現只開放予高端客戶，至於日後會開放予所有客戶，則視乎客戶需要。



他認為以「保險虛擬會客室」進行視像遙距投保，暫難全面取代實體面對面銷售模式，因還須取決市場的認受性。另一方面，他認為即使疫情過後，分行人流情況全面回復正常，相信視像遙距投保仍可發揮作用，可減少客戶到分行次數，因客戶投保往往需時考慮，故要完成購買一張保單平均要到分行三次，現客戶可透過視像進行部份程序，毋須多次去分行。



