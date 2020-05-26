憧憬中概股回流香港上市 摩笛吹奏 港交所勁升

市場擔心《港區國安法》帶來社會動盪和政局不明朗，同時關注中美關係惡化，恒指昨日曾挫410點，低見22519點，創兩個月低位，隨後由大行唱好的港交所（388）撐起大市，收市勁升6.2%，帶動恒指微彈22點，收報22952點。另一方面，市傳京東將於本周四進行上市聆訊，最快可於6月4日招股。



港交所獲大摩上調目標價至310元，維持「增持」評級，股價以全日高位收市，抽升6.18%，收報275元，貢獻大市58點升幅，為最強勢藍籌股。



摩根士丹利發表報告表示，港交所可受惠部份中長遠的收入增長動力，包括更多潛在的ADR上市計劃、衍生工具交易的增長、上市費用增加、更多內地資金流入等，都有助收入預期有一倍增長。



該行指，雖然上述項目的實施期仍然未確定及有限制，但相信港交所長遠仍可受惠，決定上調目標價15%，由270元升至310元，維持「增持」評級，反映上調2021年及2022年年每股盈利預期各9%及11%。



新經濟股繼續有資金追捧，阿里巴巴（9988）收市無升跌，報198.2元。美團（3690）績前炒高6.16%，收報125.8元。騰訊（700）升1.02%，收報416.6元。



新經濟股受捧



銀河證券業務發展董事羅尚沛指，市場繼續炒股不炒市，資金持續流入「ATM」及港交所，憧憬中概股來港第二上市。



新股方面，據內地媒體引述消息人士報道，積極籌備來港第二上市的京東，將於本周四獲上市委員會審查其上市資料，估計不難通過，即最快可於本月31日在聯交所呈交招股書，並在6月4日招股，多間機構投資者已經表態有意認購。



傳京東周四上市聆訊



報道又指，京東已增選10間投行協助上市事宜，並據報其計劃以無紙化形式招股，倘若事成，乃繼阿里巴巴（9988）後再實施有關方式。早前有指京東擬發行最多5%股份，集資規模約30多億美元，並計劃在6月18日上市。



另外，彭博報道，中國零售集團物美科技集團，正在考慮於香港上市，目前已跟潛在顧問就上市事宜進行磋商，但仍處於初步階段，融資細節仍可能有變。物美科技持有雜貨店運營商物美商業，以及家裝連鎖店百安居的中國業務，彭博引述消息人士指，物美科技上月亦完成收購麥德龍中國子公司80%股權，據悉，該集團正研究上市業務的範疇。



至於藥明康德（2359）有份投資的腫瘤藥研發商北海康成，據報正就香港上市啟動早期籌備工作，集資額約2.5億美元（約19.5億港元），最快第三季上市。



