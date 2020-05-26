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瑞銀：暫未見明顯走資

2020-05-26 列印
　　瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤昨表示，國安法消息公佈較突然，引發投資者短期擔憂情緒蔓延，但現時還未見到香港有明顯走資情況；後續會否出現大規模走資還需視乎該法例的具體要求及執行情況。

　　汪濤續指，即使有部份資金因擔憂香港局勢而流出，但隨著美國正收緊中資上市公司監管，或會有更多中概股回流到香港上市，帶來資金流入。港匯方面，短時間資金的流入流出雖有波動，但她預計港元聯繫匯率不會受明顯挑戰。

　　至於美國警告若國安法通過，將重新評估香港的特殊地位。若美國取消港幣和美元的自由兌換，將嚴重打擊香港經濟。不過，預期此舉的可能性很低，因會對美國在港的大量金融機構有很大影響。

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