疫情打擊再度轉虧 美團上季蝕逾15億

美團點評（3690）去年自第二季度以來，業績扭轉虧損狀態，連續三季度錄得盈利，惟受疫情打擊，公司今年首季度再度轉虧，錄得15.79億元虧損（人民幣，下同），較去年同期的14.33億元虧損擴大約一成。聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，集團首季度業績因新冠肺炎及各地防疫措施而受到重大挑戰，而由5月11日開始的星期，美團平台上的交易數量已經恢復至新冠肺炎流行前80%的水平。



美團點評昨日公佈今年首季度業績，受疫情影響，首季度收入同比下跌12.62%，當中餐飲外賣收入同比下跌超過一成，到店、酒店及旅遊的收入同比下跌逾三成。美團表示，自1月下旬起，新冠肺炎對包括提供餐飲、酒店及其他本地生活業務的商家營運造成嚴重影響，相關業務的需求以及供應均受到重大挑戰，令集團近年第一季度的業務造成下行壓力。



餐飲交易額減5.4%



餐飲外賣方面，今年首季度該業務的交易金額同比減少5.4%，至715億元，而日均交易筆數亦同比減少18.2%至1510萬筆，不過每筆餐飲外賣業務定單的平均價格則同比增長14.4%。王興表示，目前低端城市的消費能力復甦更快，隨著2月20日後全國各地有序復工，商家開始恢復營業，消費者的需求亦將恢復，不過因大學尚未開學，再加上很多高頻用戶仍需在家辦公，因此定單量截至3月底仍未恢復至正常水平。



他又指，今年首季度的業績已經較預想更好，公司在1月份的首20日的總交易金額同比增長超過30%，收入亦同比有增長。而在供應方面，活躍參與送餐服務的商家數目已經恢復至新冠病毒大流行前的90%，不過目前仍然有某些非連鎖小型餐館，未能恢復運作。



除此以外，面對疫情受創更為嚴重的到店、酒店及旅遊業務，今年首季度的經營溢利為6.8億元，同比下降57.3%，環比下降70.8%。



