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京東傳周四上市聆訊

2020-05-26 列印
　　中國第二大電商企業京東來歸期未定，昨日再傳將於本周四進行上市聆訊，最快可於6月4日招股，據報京東亦會採取無紙化方式招股，同時京東已增選10家投行協助上市，可謂聲勢浩大。

　　內地媒體引述消息人士報道，積極籌備來港第二上市的京東，將於本周四獲上市委員會審查其上市資料，估計不難通過，即最快可於本月31日在聯交所呈交招股書，並在6月4日招股，多家機構投資者已經表態有意認購。報道又指，京東已增選10家投行協助上市事宜，並據報其計劃以無紙化形式招股，倘事成，乃繼阿里巴巴（9988）後再實施有關方式。早前有指京東擬發行最多5%股份，集資規模約30多億美元，並計畫在6月18日上市。

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