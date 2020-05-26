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供樓拆息四連漲見1.13厘

2020-05-26 列印
　　香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日普遍上揚，其中與樓按相關的1個月拆息升11點子，至1.13厘，連漲4日。港匯截至昨晚8時報7.7539。市場人士認為，新股上市及半年結等因素將至，料港元短端流動性逐步趨緊；但1個月及以上期限的拆息未必突破2厘水平。「港版國安法」草案出台，港匯走弱，於7.7533至7.7575之間波動。

　　財資市場公會數據顯示，隔夜拆式微跌4點子，至0.29厘，其餘期限拆息均錄得上升。1星期及2星期拆息分別升15個及14個點子，報1.01厘及1.04厘.2個月及3個月拆息均升約6點子，分別報1.25厘及1.35厘。中長息方面，6個月及12個月拆息分別升至1.51厘及1.68厘。

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