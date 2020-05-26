  • 2020年5月26日 星期二
  • 30º
  • 84%
熱門： 港島遊行蕭源國安法私了八達通

日報新聞 > 財經

辭任中銀所有職務 高迎欣傳出掌民行

2020-05-26 列印
  於2018年才重返中銀香港（2388）任職副董事長兼總裁職位的高迎欣已於昨日辭任，據指他將轉到民生銀行（1988）出掌董事長一職。中銀已啟動物色新掌舵人，並將適時作出公佈。

  高迎欣離任中銀的消息早在市場流傳多時，直至昨日中銀才正式公佈。公佈指，因工作調動，高迎欣自昨日（25日）起辭任中銀執行董事、副董事長兼總裁、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

  中銀已啟動物色合適人選接替高迎欣擔任該行執行董事及總裁之職，相關委任須經監管機構批准。該行將適時就有關委任另行公告。中銀董事會感謝高迎欣任內所在各方面發展作出的寶貴貢獻，並給予高度贊許。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd