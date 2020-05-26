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港上月進出口跌幅收窄

2020-05-26 列印
　　本港四月進出口繼續受壓，出口貨值按年跌3.7%，進口跌6.7%，但均較三月跌幅收窄，當中輸往內地顯著回升。業界表示，五月表現仍會疲弱，並相信「港區國安法」也會稍為拖累本港進出口前景。

  上月商品出口貨值3095億元，按年跌3.7%；進口貨值則為3328億元，跌6.7%，兩數據均較三月跌幅放緩。期內錄得有形貿易逆差233億元，相等進口貨值的7%。

  按地區劃分，輸往亞洲的整體出口貨值升2.7%，尤以台灣、日本和內地最顯著，分別增21.6%、10.7%和9.4%；但輸往美國貨值按年大跌24.6%。

  至於進口地區中，來自越南及台灣急增，分別升77%及29.5%；而來自內地及日本的商品則下跌11.2%和10.8%。

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