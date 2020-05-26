中環IFC外望——PayMe三年用戶突破200萬

新冠肺炎疫情下，本港數碼工具的發展勢頭迅速。滙豐昨日宣佈，其社交支付應用程式PayMe推出3年以來，用戶數目已突破200萬；以個人對個人（P2P）交易金額計算，市場份額達到7成。



滙豐續稱，PayMe的商用方案「PayMe for Business」，於2019年3月推出，1年之內已為數千家商戶提供收款方案；亦包括電訊盈科（008）旗下NOW E和香港電視（1137）旗下HKTVmall等平台。隨著數碼平台的普及，今年首季，PayMe for Business交易量顯著增長，按季的月均交易量則倍增。



滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，本港每3個人中，便有1位為PayMe用戶；滙豐會繼續投放資源，同時鞏固該行於數碼方面的領導地位。



滙豐表示，由本周起，PayMe用戶於應用程式上發送港幣2元予親朋好友，並於付款訊息上註明「#better2gether」標籤，其中PayMe會抽出200名得獎者，送出相應獎品。



九倉沽亞馬遜及fb賺19億



九龍倉（004）公佈，自去年8月起於公開股票市場經一系列交易，以平均售價1975美元（約1.54萬港元），售出22.35萬股亞馬遜股份，獲得共約1.99億美元（約15.52億港元）的投資盈餘；以及以平均售價195美元（約1521港元）售出257.65萬股facebook（fb）股份，獲得共約5000萬美元（約3.9億港元）的投資盈餘。



該公司指出，出售亞馬遜股份所得款項淨額約4.41億美元（約34.4億港元），出售fb股份所得款項淨額約5.03億美元（約39.23億港元）。



高瞻