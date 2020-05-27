疫苗研究續傳出佳音 憧憬重啟經濟 杜指漲529點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24995點，升529點；納斯達克指數收報9340點，升15點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見36.84港元，較香港收市價跌0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見421.11港元，較香港收市價跌4.29港元。
紐約期油續彈3%
經濟數據方面，美國3月20大城市樓價指數按年上漲3.92%，高於預期上升3.44%；2月修訂為升3.52%。美國聯邦住房金融局（FHFA）公佈，美國3月房價按月上漲0.1%，預期為上漲0.5%；按年則上漲5.9%。
油價上升，紐約期油早段每桶報34.23美元，升0.98美元或2.95%；倫敦布蘭特期油報36.64美元，漲0.52美元或1.44%。
港股方面，恒指繼續反彈，收復二萬三大關後，升幅持續擴大，一度飆升529點，收報23384點，急彈432點，成交金額1074億元。
港股彈432點越二萬三
藍籌股近乎全線造好。市傳滙控（005）可能重啟架構重整計劃，規模較早前計劃更大，股價升3.36%，收報36.9元；友邦（1299）漲2.78%，收報64.75元；兩股推高大市120點。但港交所（388）逆市回吐0.95%，收報272.4元，是唯一錄得下滑的藍籌股。
近日持續受壓的本地地產股回勇，恒地（012）揚4.82%，收報28.25元，為表現最醒目藍籌股；新地（016）漲3.93%，收報92.6元。
科技股續獲資金追入，除了美團（3690）勁升外，騰訊（700）亦升2.11%，收報425.4元；阿里巴巴（9988）升1.41%，收報201元。
耀才證券研究部總監植耀輝稱，市場投資氣氛略為好轉，但相對上周五的恒指大跌市，近兩日彈幅不算很多。市場關注中美關係會否進一步惡化，恒指料受制於23600點呈拉鋸局面。