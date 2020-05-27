  • 2020年5月27日 星期三
  • 29º
  • 79%
熱門： 何鴻燊賭王大三罷飛機引擎卡拉OK

日報新聞 > 財經

美團獲唱好 股價飆一成

2020-05-27 列印
　　美團（3690）首季業績勝預期，昨日獲七間大行唱好，上調目標價到133至152.6元，該股收報138.9元，大升10.4%，全日成交金額達81.78億元。同時北水亦狂買美團，昨日南下資金淨流入50.39億元中，美團就佔近一成五，為7.22億元，僅次於騰訊（700）的8.3億元。

　　受疫情影響，美團首季收入按年下跌12.62%，其中外賣收入按年跌逾一成；酒店及旅遊收入大跌超過三成，但美團買菜、閃購等業務暴漲。

　　於宣佈業績翌日，多間大行紛紛更新對美團目標價及評級。其中交銀國際最為看好，上調美團目標價至152.6元，評級為「買入」。

　　高盛則睇得最淡，僅將美團目標價從116元上調至133元，維持「買入」評級。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd