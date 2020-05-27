賭王辭世同系股炒高 信德￼兩成澳博升7%

賭王何鴻燊逝世消息傳出後，其家族持有的相關股份，昨日股價急升，其中信德集團（242）飆升近22%，澳博控股（880）則升7.2%。有分析指，股價上升為市場投機動作，相信其家族分工上未有任何改變，又料澳門旅遊業將於下半年復甦，對博彩業未來看法審慎樂觀。



何鴻燊創立的信德集團，昨日飆升近22%，收報3.12元；賭王系內持有澳門賭牌的澳博，亦抽升7.2%，收報8.84元。另外，何超瓊任聯席董事長的美高梅中國（2282）漲5.2%，收報9.37元；何猷龍旗下的新濠國際（200）升5%，收報15.02元；三房陳婉珍為主要股東的澳門勵駿（1680）升6.1%，收報1.05元。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，股份被炒高為投機行為，主因市場投資者認為賭王離世後，其家族上市公司未來發展步伐將會加快，或邁進新紀元，但由於過去幾年各房資產分配已經完成，家族分工未有任何改變，故未見有不明朗因素。



另外亦有分析員指，股價急升與投機者借勢炒作股權爭奪戰或業務重組有關，因公司若爆發股權爭奪戰，往往令投機者憧憬有高價爭購股權出現，有利股價，因而投機吸納。



新濠勵駿齊漲



黃德几指出，澳門博彩業有望下半年慢慢復甦，由於澳門以及周邊地區疫情開始受控，加上內地部份省市逐步復工復產，相信旅遊業亦會逐步恢復，反觀歐美等地疫情仍較嚴峻，因此未來澳門及內地旅遊復甦勢頭，料會較外國好。



其他濠賭股昨日亦全線上揚，金沙中國（1928）升近4%，收報30.15元；銀河娛樂（027）彈3.81%，收報53.15元；永利澳門（1128）升3.6%，收報13.7元。



