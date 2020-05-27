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金山首季轉賺626萬

2020-05-27 列印
　　金山軟件（3888）首季按年錄得虧轉盈，純利625.7萬元（人民幣，下同），兩大主要業務網絡遊戲及辦公軟件，在疫情下收入分別增長30%及36%。金山董事長雷軍表示，疫情加速各行業數碼轉型，變革浪潮對公司有利。

　　金山首季收入11.71億元，按年增長32%，惟按季倒退21%；毛利率為83%，提升3個百分點。兩大業務中，網絡遊戲收入7.8億元，按年增30%，主要是旗艦電腦遊戲《劍網3》用戶活躍及商業化能力提升的健康增長，以及手遊產品組合更豐富。

　　該業務每日平均最高同步用戶人數約64.95萬戶，增14%；每月平均付費帳戶有261.6萬戶，多10%。至於辦公軟件及服務收入為3.9億元，按年升36%，來自WPS Office訂閱服務收益增長，隨功能及服務升級令用戶規模迅速擴大。

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