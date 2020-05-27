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信利季賺9512萬 匯兌虧損4800萬

2020-05-27 列印
　　信利國際（732）昨公布，截至今年3月底止首季業績，盈利9511.9萬元，按年下跌6.41%，每股盈利2.9仙，按年減少6.5%；不派息。

  期內，收入46.89億元，按年上升2.39%。該公司解釋，由於期內人民幣之貶值，公司於期內錄得淨匯兌虧損約4800萬元，相反去年由於人民幣之升值，錄得淨匯兌收益約3300萬元，此為盈利較去年同期下降的主要原因。

  此外，信利國際首季毛利為4.29億元，按年下跌3.3%；毛利率約為 9.2%，按年減少0.5個百分點。

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