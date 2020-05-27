疫後再啟重組難迴避 滙控勢裁員及售業務

滙豐控股（005）較早前因為新冠肺炎疫情肆虐而暫緩重組裁員計劃。然而，隨著疫情逐漸緩和，英國《《金融時報》》引述滙控高層表示，董事會正向管理層施壓，要求重啟重組計劃，並考慮進行更激烈的改革，包括進一步裁員，或出售美國業務、法國零售網絡及較小型非策略性國家業務。



報道指，滙控可能會出售美國業務，但目前仍言之尚早，滙控董事會認為有需要在美國擁有一間公司，但存在形式需重新審視。法國業務方面，該行於當地有逾200家分行及4000名員工，並已邀請其他銀行及私募股權公司競標。對於馬耳他、百慕達、菲律賓及紐西蘭等非策略性國家業務，滙控亦會審視是否可以出售或結束業務。



三月決定暫停裁員



報道引述另一位人士指出，希望滙控的重組計劃愈早做愈好，但認為需數月時間去進行評估。滙控發言人拒絕評論上述消息。滙控於今年2月中時宣佈新策略計劃，將大刀闊斧進行重組，於3年內裁員3.5萬人，削減45億美元成本，以及減少1000億美元加權風險資產。後來隨著疫情肆虐全球，滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）於3月尾發信通傳全球員工，由於疫情的影響，故決定暫停裁員計劃，並停止向外招聘。至於集團轉型計劃的大部份安排將繼續推進。



彭博報道又指出，滙控將向德國區域銀行Landesbank Baden-Wuerttemberg收購HSBC Trinkaus & Burkhardt 18.66%股權。交易完成後，滙控將持有HSBC Trinkaus & Burkhardt 99.33%股權，滙控又計劃擠出餘下的投資者。



