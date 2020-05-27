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長和以國海水化淡廠告吹

2020-05-27 列印
■中美角力之下，長和競投以國水廠項目最終落選。
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　　中美角力之下，李嘉誠旗下長和（001）15億美元（約合116億港元）興建以色列海水化淡廠的計劃正式告吹。彭博昨引述以色列政府文件報道，長和在以色列水廠項目競投中落選，而美國早前曾要求以色列重新評估中資企業帶來的潛在安全威脅，須對長和競投的水廠項目進行額外審查。

　　該水廠項目最終由以色列本土企業奪得，預計水廠建成後可控制近25%的以色列水業。長和原已接近項目競投的最後階段，很大機會奪標。不過，該水廠選址敏感，靠近以色列的軍事基地，且美軍經常在該基地進行系統測試，引發美方官員憂慮。

　　早前有外媒報道，因應美方施壓，以色列總理內塔尼亞胡要求對長和旗下和記水務入標競投的海水化淡廠項目進行額外審查。負責審查外國對當地敏感行業投資的以色列海外投資顧問委員會主席當時向美國表明，將會討論該海水化淡廠項目。

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