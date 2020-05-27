合併港龍接管內地航線 國泰重組傳民航局否決

醞釀架構重經的國泰（293）突遇攔路虎。據報國泰擬取消國泰港龍品牌的計劃，遭中國民航局視為擴張業務而反對，主要與去年反修例風波的行為有關，並有機會否決集團內部轉讓中國的航線。分析認為國泰或會藉重組「換血」，解決積存近一年的政治風險。



國泰近日傳正著手重組業務，包括考慮將國泰港龍品牌併入國泰航空或香港快運品牌中，路透引述消息人士報道，中國民航局視此舉為擴張業務，或會拒絕國泰接管港龍現有的20條內地航線。在內地航線中，國泰航空只往來北京和上海浦東，其餘航點則交予港龍，而近期因應疫情而有限度營運的中國航點當中，均由港龍營運。



累積六次扣分紀錄



報道指，國泰去年捲入反修例風波，於去年底遭中國民航局扣分，以致今年底前不准在內地增設航點及航班，而國泰至今已累積六次扣分紀錄。去年自有國泰員工被捕，引發中國民航局向國泰發出重大航空安全風險警示，要求國泰停止有關員工職務，並提交機組人員名單等，而國泰因事件急解救，包括連同母企太古（019）發聲明支持政府止暴制亂、解僱參與示威的員工等，去年亦先後有三名管理層離職。



報道又指，國泰的重組方案其中，會考慮與資深機師重訂薪酬較低的合約、推出退休計劃，甚至裁員，該公司原定4月22日跟工會會面，但因重組計劃延期至下月10日舉行。國泰拒絕評論事件，僅重申不排除任何措施確保能渡過危機。國泰股價昨升1.76%報8.11元。



國泰近月飽受疫情困擾的，四月客運量按年急挫99.6%，每日載客少於500人次，國泰遂將五至六月上旬的運力削至平時的3%應對，而六月下旬便略增至5%。國泰早前又透露，今年首四個月，國泰航空及國泰港龍已錄得45億元虧損，並料其財政前景至少在未來數月仍然非常黯淡。



