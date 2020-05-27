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網龍Edmodo獲泰教育部選中

2020-05-27 列印
　　網龍（777）昨公佈，旗下教育產品Edmodo獲泰國教育部選中，在泰國一萬所K-12學校的線上學習平台當中開始試用，學校數量大約佔泰國K-12學校總數的四分之一。

　　此外，泰國教育部並指定公司的編程學習解決方案銀河編程師，作為上述K-12學校的編程學習解決方案。

  銀河編程師是一個結合課堂活動和遊戲的學習應用程序，使教師能在沉浸式學習環境中進行互動教學。自去年起，當地教育部已加大力度鼓勵學習編程，而自2020年7月起，編程將成為泰國課程的必修科目。

　　項目預期於2020年下半年開始。若效果理想，項目覆蓋範圍將從一萬所學校擴大至教育部旗下的四萬所學校，涉及1000萬名學生。

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